Fitch reafirma rating da Grécia em BB-, com perspectiva estável

A agência de classificação de risco Fitch reafirmou a nota de crédito de longo prazo da Grécia em BB- e manteve a perspectiva estável.



Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Fitch comentou que o rating da Grécia é sustentado por altos níveis de renda per capital. "Enquanto a crise financeira da Grécia expôs as deficiências na eficácia do governo e colocou pressões agudas na estabilidade política e social, a governança ainda é significativamente mais forte do que na maioria dos pares com essa nota". A agência diz esperar que a recuperação econômica grega tenha ainda mais ímpeto em 2019 e projeta crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e de 2,2% em 2020.



De acordo com a Fitch, as perspectivas de curto prazo para o consumo privado são favoráveis, tendo em vista a alta confiança do consumidor e o aumento do salário mínimo em 11% (para 650 euros mensais). "Embora seja muito cedo para avaliar o impacto total, essa medida pode ter um impacto negativo nas negociações salariais e na competitividade externa ao longo do tempo", disse a agência, ressaltando que o governo também fez alterações na legislação trabalhista e reativou o sistema de negociação salarial setorial em alguns segmentos da economia, como o turismo.