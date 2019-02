IPC-S sobe 0,53% na 1ª quadrissemana de fevereiro, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 0,53% na primeira quadrissemana de fevereiro, em leve desaceleração ante a taxa registrada na última medição de janeiro (0,57%), revelou nesta sexta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV).



No período, duas das oito classes de despesa que compõem o índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. O grupo Educação, Leitura e Recreação ofereceu a principal contribuição ao movimento de desaceleração, com a taxa passando de 3,13% para 1,73%, com influência de cursos formais (de 5,79% para 4,10%). Em Vestuário, a variação passou de -0,64% para -0,85%, com o item roupas saindo de -0,83% para -1,06%.



Na contramão, houve acréscimo nas taxas dos grupos Comunicação (de 0,20% para 0,53%), Transportes (de 0,02% para 0,32%), Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,27% para 0,33%), Alimentação (de 0,73% para 0,77%) e Despesas Diversas (de 0,30% para 0,32%), com destaque para os itens telefonia fixa e internet (de 0,91% para 2,32%), tarifa de ônibus urbano (de 2,86% para 3,32%), serviços de cuidados pessoais (de 0,17% para 0,28%), feijão carioca (de 16,12% para 21,88%) e serviço religioso e funerário (de 0,39% para 0,61%), respectivamente.



O grupo Habitação repetiu a taxa de variação de 0,43%, com eletrodomésticos e equipamentos (de -0,24% para 0,30%) em sentido ascendente e taxa de água e esgoto residencial (de 0,88% para 0,48%) em sentido descendente.