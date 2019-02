IPCA de janeiro sobe 0,32% ante 0,15% em dezembro, aponta IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou janeiro em 0,32%, ante 0,15% em dezembro, informou nesta sexta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, calculada em 0,37%, e dentro do intervalo das expectativas, de 0,31% a 0,53%.



A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 0,32%. Em 12 meses, o IPCA subiu 3,78%, abaixo da mediana das projeções dos analistas - que esperavam alta de 3,59% a 3,99%, com mediana de 3,82%.



Os técnicos do IBGE concedem entrevista coletiva ainda pela manhã para comentar os resultados.