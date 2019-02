Itália deve apresentar acentuada desaceleração na atividade econômica

A atividade econômica da Itália deverá apresentar desaceleração acentuada nos próximos meses, segundo indicador antecedente citado em relatório divulgado hoje pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.



Entre outubro e dezembro, o Produto Interno Bruto (PIB) da Itália se contraiu pelo segundo trimestre consecutivo, indicando que o país entrou em recessão técnica.



Ontem, a União Europeia cortou suas projeções de crescimento do PIB italiano para 2019, de 1,2% a 0,2%, e para 2020, de 1,3% a 0,8%.



No documento, a Istat avalia que o setor industrial italiano apresentou ampla perda no ritmo de atividade, o que coincidiu com o arrefecimento da economia global.