Negociadores dos EUA seguem para China no início da próxima semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará o representante de Comércio americano, Robert Lighthizer, e o secretário de Tesouro, Steven Mnuchin, a Pequim no início da próxima semana, para continuar as conversas sobre comércio com a China, disse nesta terça-feira uma graduada fonte do governo americano. Ainda segundo a fonte, Trump não decidiu se assumirá o compromisso de fazer uma reunião com o presidente Xi Jinping, uma mudança em relação a declarações da semana passada, quando ele afirmou que haveria "um, talvez dois" encontros com o líder chinês.



Uma reunião entre os presidentes sinalizaria que as conversas estão próximas do fim, de acordo com especialistas em comércio. A autoridade enfatizou que a falta de um compromisso sobre a reunião presidencial não é um sinal de que as conversas estão estagnadas, mas simplesmente refletem o quanto precisa ser realizado antes de que os dois lados possam sinalizar um acordo. "O ambiente foi positivo", disse a fonte sobre as conversas da semana passada, realizadas em Washington.



Um porta-voz da embaixada chinesa ainda não havia respondido o pedido de declarações sobre o assunto. A trégua bilateral acordada anteriormente termina em 1º de março. Fonte: Dow Jones Newswires.