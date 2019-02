Países da Europa não têm comprado nosso petróleo, diz Irã

O Irã diz que nações europeias não têm respondido a suas ofertas de venda de petróleo, mesmo com licenças dos Estados Unidos. A agência de notícias semiestatal Fars citou o ministro do Petróleo iraniano, Bijan Zanganeh, segundo o qual "nós temos telefonado para eles muitas vezes, mas eles não respondem nossas ligações".



Zanganeh não nomeou nenhum país específico, mas aparentemente se referia a Grécia e Itália, que estão entre as oito nações que obtiveram licenças para importar petróleo do Irã quando os EUA voltaram a impor sanções ao país persa, em novembro.



Os EUA têm reforçado as sanções após o presidente Donald Trump se retirar do acordo nuclear do Irã em 2015, que inclui outras potências internacionais. As exportações da commodity são uma importante fonte de receita para os iranianos. As licenças temporárias para exportar, por sua vez, tinham como objetivo dar mais tempo aos países para cumprir as sanções americanas. Fonte: Associated Press.