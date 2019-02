Trump deve apontar subsecretário David Malpass como presidente do Banco Mundial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve nomear David Malpass, um dos maiores críticos do Banco Mundial dentro de seu governo, como o próximo presidente da instituição. Trump realizará o anúncio formal nesta quarta-feira, segundo fontes de sua administração.



Subsecretário para Assuntos Internacionais do Departamento do Tesouro, Malpass tem atraído atenção por suas críticas ao Banco Mundial, especialmente por seus empréstimos à China. Ele argumenta que o país asiático é rico o suficiente para não precisar mais de dinheiro do banco. Além disso, Malpass tem participado da equipe de negociações comerciais dos EUA com a China.



Uma fonte do governo diz que, apesar das críticas de Malpass, ele foi importante para conseguir mias US$ 13 bilhões para financiamento para o banco, que os EUA apoiaram em abril. Essa fonte disse que o propósito inicial da nomeação é promover mais crescimento no mundo em desenvolvimento, o que também beneficiaria os EUA.



Os Estados Unidos têm tradicionalmente apontado o presidente do Banco Mundial, mas esse direito não é formalizado. A decisão final depende do conselho de diretores executivos da instituição, que deve avaliar as nomeações em 7 de fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.