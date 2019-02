Meirelles diz que São Paulo pode ter stopover médio de 2 dias

O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou que São Paulo tem condições de ter um "stopover" (visita de passageiros em conexão) médio de dois dias. "As pessoas podem ficar em São Paulo para uma atividade de lazer aqui ou no interior", disse.



A fala de Meirelles foi feita nesta terça-feira, 5, durante evento para anunciar o corte na alíquota de ICMS sobre o querosene de aviação (QAV). Na ocasião, também foi anunciada a intenção de o estado passar a adotar o modelo "stopover", largamente utilizado em países da Europa.



O evento contou com a presença de representantes da Anac, além dos presidentes da Gol Latam, Azul, Avianca e Passaredo.