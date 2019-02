A vez da bolsa brasileira

(foto: Arte/Soraia Piva)

O número é irrisório se comparado ao de países desenvolvidos: 813.291 brasileiros investem na bolsa, ou menos de 1% da população. A boa notícia é que o quadro começou a mudar. No ano passado, 200 mil novos investidores entraram na B3, a bolsa nacional, o que representa um acréscimo de 31% no total de participantes, muito acima do avanço de 10% observado em 2017. Segundo especialistas, isso se deve a diversos fatores. A retomada da economia após a recessão ajudou a recuperar o caixa das empresas e a confiança dos investidores, que passaram a ter mais apetite por aplicações de risco. A queda na Selic, de 14,25% ao ano no final de 2016 para 6,5% no começo de 2018, também serviu como incentivo, por diminuir os rendimentos dos títulos de renda fixa atrelados à taxa definida pelo Banco Central. Além disso, o próprio boom da bolsa gerou um ciclo virtuoso, com as notícias positivas sobre o desempenho do Ibovespa estimulando a entrada de novos investidores.





"Sem reforma da Previdência não haverá empregos"

. Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados



Convicto de que o varejo vai intensificar seu processo de digitalização no Brasil, o Grupo Carrefour vai criar uma nova unidade de negócios: o Carrefour eBusiness Brasil (CeBB). A ideia da iniciativa é fortalecer a plataforma e-commerce, que andava meio esquecida pela empresa nos últimos anos.



Os jovens brasileiros são os que mais compartilham conteúdo nas redes sociais. A constatação é de uma pesquisa realizada pela Viacom International com 5 mil adolescentes de 30 países. Segundo o estudo, 91% dos brasileiros reproduzem conteúdo em redes como YouTube, Facebook, Twitter e Snapchat. A média mundial é menor: 86%.



Os custos com saúde e educação disparam nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. É isso o que mostra um levantamento do site de finanças pessoais HowMuch, que comparou a evolução de preços em diversos setores da economia. Conforme o estudo, a saúde agora é 225% mais cara que há duas décadas (isso explica a crise do setor no país) e obter um diploma de ensino superior encareceu 183%.



O curioso da pesquisa é que, no mesmo período, os preços de itens de consumo de massa, como TVs e celulares, despencaram na comparação com os valores cobrados 20 anos atrás. Itens de vestuário, mobiliário doméstico e carros novos custam hoje em dia tanto quanto em 1998.





70,6% dos dirigentes de agências e publicidade brasileira afirmam que 2019 será um

ano positivo para os negócios de comunicação e marketing. Em 2018, também segundo dados da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro), o índice era de 68%.



Mercado financeiro quer permanência de Schvartsman

O futuro de Fabio Schvartsman, que está no comando da Vale desde maio de 2017, é observado com atenção pelo mercado financeiro. Há uma clara torcida pela sua permanência no cargo. Especialista em Vale da consultoria Empiricus, Alexandre Mastrocinque avalia que, se houver mudança na direção da mineradora, a reação será negativa. “Ele fez um trabalho muito bom desde que chegou”, diz. As vítimas de Brumadinho certamente pensam de forma diferente.



A guerra dos shakes

O avanço da marca de suplementos nutricionais Hinode, com sede em São Paulo, sobre o mercado antes dominado pela americana Herbalife está causando uma guerra de preços no segmento. Segundo um executivo da Herbalife, a empresa estuda reduzir os valores cobrados pela linha de shakes e suplementos voltados a academias de ginástica. Apenas como comparação, o shake da Hinode, vendido em média a R$ 98, concorre com o mesmo produto da Herbalife, que custa R$ 169,90.



Embrapa gasta 90% do orçamento com salários e só 2% com pesquisas

O Brasil é um país curioso. Fundada há 45 anos para realizar pesquisas científicas relacionadas ao campo, a estatal Embrapa acabou negligenciando sua vocação original para funcionar como instrumento político de diversos partidos. Resultado: a empresa vive uma crise financeira sem precedentes. Atualmente, 90% de seu orçamento é destinado para o pagamento dos salários dos 9,6 mil colaboradores, e apenas 2% para pesquisas.