Cade aprova compra de 100% do complexo eólico de Assuruá (BA) pela Omega Geração

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação pela qual a Omega Geração pretende adquirir 100% do Complexo Assuruá, detido pelo Fundo de Investimentos em Participações em Infraestrutura Energias Renováveis (FIP IEER). A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4.



O Complexo Assuruá é um empreendimento de geração de energia eólica localizado na cidade de Gentio do Ouro, na Bahia, composto por 13 plantas eólicas operacionais vencedoras dos Leilões de Energia de Reserva (LER) de 2013 e 2014, com uma capacidade instalada total de 303 MW.



A operação aprovada também prevê a celebração de um acordo de direito de primeira oferta para adquirir os projetos a serem desenvolvidos pelo FIP IEER na região.



Em documento do Cade sobre o negócio, "as requerentes esclarecem que o fechamento da operação está condicionado à realização de uma reorganização societária".