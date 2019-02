Minas terá 1,2 mil vagas abertas em redes de fast-food

Com 939 restaurantes no Brasil, dos quais 43 em Minas, McDonald%u2019s dará preferência ao primeiro emprego (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 31/12/15)

Os indicativos de recuperação da economia brasileira já embalam as redes de fast-food, que projetam expansão, neste ano, e o reforço do quadro de pessoal. Duas das maiores cadeias de lanchonete de comida rápida têm intenção de abrir mais de 1,2 mil vagas em Minas Gerais ao longo de 2019. O McDonald’s espera um bom ano para os negócios e informou ao Estado de Minas que vai destinar ao estado pouco menos de 7% (1.200) dos 18 mil postos de trabalho que prevê gerar no Brasil.

A criação de vagas em Minas foi anunciada pelo diretor de recursos humanos do McDonald’s Brasil, Marcelo Nóbrega, em entrevista ao EM. Segundo o executivo, o foco das contratações serão aqueles candidatos ao primeiro emprego e, por isso, não há exigência quanto a experiência anterior.



A rede Bob’s também planeja abrir oportunidades de trabalho. Por meio de sua assessoria de imprensa, a empresa revelou que, este ano, devem ser criadas 72 vagas. Já o Burguer King preferiu não revelar informações sobre seu planejamento para 2019.



O crescimento de 20% nas vagas do McDonald’s é comemorado e, de acordo com Marcelo Nóbrega, reflete a intenção da empresa de ampliar e modernizar o atendimento e cardápio nas lojas. “A estratégia é continuar crescendo através de um atendimento bacana, além de oferecer produtos novos e restaurantes mais modernos. Vamos investir nessa cultura do atendimento”, afirmou o diretor de RH do McDonald’s Brasil.



A rede tem 43 restaurantes em Minas, dos quais 27 estão instalados em Belo Horizonte. Maior franquia independente do McDonalds no mundo, a Arcos Dorados encerrou setembro do ano passado com 939 restaurantes no Brasil. Houve inaugurações durante o fim de 2018, mas os números ainda não são públicos. Para 2019, a meta é crescer.



Marcelo Nóbrega afirma que a falta de experiência do trabalhador não é problema para a rede, uma vez que a empresa adota programas de treinamento de mão de obra. “As vagas são todas de atendente para o primeiro emprego. O trabalhador começa como atendente e faz de tudo. A gente dá oportunidade de carreira e 100% dos nossos gerentes foram atendentes antes”, informou Marcelo Nóbrega.



A companhia emprega majoritariamente jovens que estão em sua primeira experiência no mercado de trabalho. Nos últimos três anos, gerou, aproximadamente, 48 mil oportunidades de emprego para jovens no Brasil, entre 17 e 25 anos, e para muitos deles foi este o ingresso numa profissão.



A meta da Arcos Dorados divulgada no ano passado era investir até R$ 1,25 bilhão no Brasil durante o triênio que se encerra em 2019. Os investimentos previstos incluíam expansão e modernização dos restaurantes, que passaram a incorporar novas tecnologias, como totens de autoatendimento. Em meio ao otimismo com a abertura de novos pontos de venda, a empresa deve, no entanto, atualizar a previsão de investimentos em breve.



Inclusão Para o preenchimento das vagas, não será feita nenhuma campanha específica, de acordo com o diretor de recursos humanos do McDonald’s Brasil. “Basta o interessado procurar o gerente da unidade em que deseja trabalhar ou a mais próxima de casa”, explicou. Caberá a cada gerente estabelecer como vão ser as entrevistas e como ele fará o banco de currículos. Outro aspecto importante, segundo Marcelo Nóbrega, é que as cerca de 1,2 mil vagas não serão preenchidas de uma única vez; elas serão criadas ao longo do ano.



Além disso, o executivo explicou que a empresa também dará oportunidade a pessoas trans, o que já ocorre em outras unidades. A empresa emprega também diversas pessoas com algum tipo de deficiência, como síndrome de Down.

Outras redes de fast-food também vão incrementar o quadro de funcionários ao longo do ano. O Burguer King afirmou, por meio de sua assessoria, que devido a “questões de sigilo com investidores” não revelaria se abriria vagas e a quantidade das oportunidades. A empresa tem 54 restaurantes em Minas.



Negócio próprio como saída

São Paulo – No ano passado, foram abertas 2,6 milhões de empresas no país, quantidade 14% maior do que em 2017, segundo levantamento feito pela consultoria Boa Vista, com base nos registros da arrecadação da Receita Federal. A maioria das novas companhias (77,3%) é formada por empresas no formato de microempreendedor individual (MEIs). São empresas praticamente de uma só pessoa, com faturamento anual de, no máximo, R$ 81 mil.



O aumento que houve no número de MEIs em 2018, frente ao ano anterior, foi de 19,3%. É a maior variação no volume de novas MEIs desde 2013, quando o levantamento começou a ser realizado pela Boa Vista. Flávio Calife, economista da Boa Vista e responsável pelo levantamento, acredita que o número de MEIs cresceu acima da média do número total de empresas abertas no mesmo período devido à reação ainda muito lenta do mercado de trabalho na abertura de vagas, que foram destruídas desde o agravamento da crise econômica. “O desemprego elevado sustentou a abertura de MEIs”, afirma.



Quando se avalia a composição das novas empresas por setor, o setor de serviços liderou com 58,7%, seguido pelo comércio, com 32,9%. Calife diz que os serviços lideram porque esse é o setor mais flexível da economia. “Quem perde o emprego, abre uma consultoria”, exemplifica o economista. Quanto às regiões do país, a maior fatia de aberturas de firmas está em regiões com maior atividade econômica, como o Sudeste (15,6%) e o Sul (14,9%). Já o Norte ficou na lanterna, respondendo por apenas 2,1% do total de empresas abertas no período.