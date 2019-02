CVM recebe segunda reclamação contra Vale

Os controladores e administradores da Vale são alvo de uma reclamação recebida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionada à tragédia da Mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Apesar das dimensões da tragédia, até agora, a autarquia recebeu apenas duas reclamações formais.



Na queixa, protocolada na segunda feira, a participante do mercado Isadora Moreira Talamo acusa a empresa de "divulgar informações inverídicas quanto à segurança das minas". "A Vale se recusa a seguir protocolos de segurança porque os mesmos são caros e limitaria o valor pago aos acionistas. Tudo isso para que a Vale pague bem seus acionistas", afirma.



O Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, obteve a reclamação em função de um pedido de vista, baseado na Lei de Acesso à Informação.