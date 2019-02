Índice de difusão da indústria cai para 36,5% em dezembro, diz IBGE

O índice de difusão da indústria, que mostra o porcentual de produtos com avanço na produção, diminuiu de 45,5% em novembro para 36,5% em dezembro de 2018, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Tem um número ainda maior de produtos com queda na produção em dezembro", ressaltou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.



Na comparação com igual mês do ano anterior, a produção industrial caiu 3,6% em dezembro de 2018, após já ter recuado 1,0% em novembro. "A indústria não tinha duas quedas seguidas desde o fim de 2016", lembrou Macedo.



Apesar das perdas, não houve impacto de efeito calendário nas quedas da indústria em novembro e dezembro. Ambos os meses registraram a mesma quantidade de dias úteis em relação ao ano anterior.



Em dezembro, a produção encolheu em 21 dos 26 ramos investigados, em relação ao mesmo mês de 2017. Entre as atividades, as quedas de produtos alimentícios (-7,8%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-12,0%) exerceram as principais influências negativas sobre a média global.



Outras perdas relevantes foram de produtos de borracha e de material plástico (-10,5%), outros produtos químicos (-6,2%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-19,0%), máquinas e equipamentos (-6,2%), de metalurgia (-4,2%), outros equipamentos de transporte (-18,5%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-12,4%), produtos têxteis (-11,1%), celulose, papel e produtos de papel (-3,0%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,7%) e móveis (-9,5%).



Por outro lado, entre os cinco setores que ampliaram a produção, os maiores impactos positivos foram das indústrias extrativas (6,5%) e de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (25,1%). O índice de difusão do ano de 2018 foi de 50,9%, inferior aos 57% registrados em 2017.