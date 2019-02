Produção industrial cai 1,3% no 4º trimestre de 2018 ante o 3º tri, diz IBGE

A produção da indústria brasileira recuou 1,3% no quarto trimestre de 2018 em relação ao terceiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) divulgados nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na comparação com o quarto trimestre de 2017, a indústria encolheu 1,1% no quarto trimestre de 2018, interrompendo uma sequência de altas iniciada no primeiro trimestre de 2017, quando tinha avançado 1,4%.



Ao longo de 2018, a indústria mostrou contínua perda de fôlego na produção, na comparação com iguais trimestres do ano anterior: no primeiro trimestre houve crescimento de 2,8%; no segundo, alta de 1,8%; e no terceiro trimestre, aumento de 1,2%.



A redução na intensidade da produção industrial também foi observada nas quatro grandes categorias de uso, com destaque para a fabricação de bens de consumo duráveis, que passou de alta de 7,1% no terceiro trimestre de 2018 para queda de 3,1% no quarto trimestre de 2018. O resultado foi puxado pela menor produção de automóveis, que saiu de alta de 14,7% no terceiro trimestre para queda de 1,2% no quarto trimestre.



Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, os bens de capital passaram de alta de 7,3% no terceiro trimestre para avanço de 3,4% no quarto trimestre; bens intermediários, de 0,7% para -1,4%; e bens de consumo semiduráveis e não-duráveis, de -0,4% para -1,0%.