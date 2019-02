Mercado S/A - Brasileiros vão às compras em Portugal

Portugal fechou 2018 com forte crescimento no setor imobiliário – e os brasileiros têm enorme responsabilidade nisso. Segundo a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (Apemip), a compra de casas no país cresceu 20% em relação ao ano anterior. Foram negociadas 180 mil residências ao longo do ano, com média de 500 imóveis vendidos por dia em solo português (na foto, anúncios em uma imobiliária). É o melhor resultado dos últimos 10 anos. Segundo o levantamento, o Brasil foi a segunda nação que mais investiu em Portugal, atrás apenas dos franceses, respondendo por 19% de todos os contratos assinados. “Os brasileiros que vêm para Portugal atualmente são os que querem sair do Brasil com toda a família e procuram principalmente cidades como Lisboa, sobretudo por ser um lugar seguro, de custo acessível e qualidade de vida”, diz Guilherme d’Orey, presidente do BWA Group, grupo português especializado no setor.





Campeões no desperdício de alimentos