Expectativa do governo é reforma da Previdência ser votada no 1.º semestre

O governo do presidente Jair Bolsonaro espera que a reforma da Previdência seja votada no Congresso ainda no primeiro semestre deste ano. Em documento divulgado para apresentar um balanço do primeiro mês de gestão, a Secretaria de Comunicação Social escreveu que a proposta está em fase final de elaboração e será apresentada em fevereiro. O governo não esclareceu, no entanto, se espera a votação tanto na Câmara como no Senado no primeiro semestre ou apenas na primeira Casa.



No último dia 23, o ministro-chefe da Casa Civil apresentou um programa de metas para os primeiros 100 dias de governo que não incluiu a reforma da Previdência, classificada como prioritária pela equipe econômica. O Planalto justificou que a medida ficou fora da lista por estar em fase de discussões e de elaboração. "Mas expectativa das equipes econômica e política é que seja enviada ao Congresso Nacional e votada ainda no primeiro semestre do ano", diz o balanço.