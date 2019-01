Trump diz que pode ter que estender negociações com China até após 1º de março

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode precisar estender as negociações comerciais com a China até após 1º de março, quando termina a trégua de 90 dias acordada com o presidente chinês, Xi Jinping, durante a reunião que tiverem na cúpula do G20, na Argentina.



Segundo Trump, o acordo com a China não será pequeno. O pacto deve ser abrangente, ou será postergado por algum tempo.



Mais cedo, o líder republicano afirmou que, a despeito das negociações em andamento entre autoridades dos dois países entre ontem e hoje, nenhum acordo será selado até que ele se encontre novamente com Xi, "num futuro próximo". Fonte: Dow Jones Newswires.