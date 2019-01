Trump diz que acordo comercial com China depende de futura reunião sua com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que as negociações comerciais entre autoridades americanas e chinesas estão indo bem, mas ressaltou que nenhum acordo final será fechado antes que ele se reúna com o presidente da China, Xi Jinping.



Segundo Trump, ambos os lados foram para as reuniões em Washington - que tiveram início ontem e devem ser concluídas nesta quinta-feira - "com boas intenções e animados".



"A China não quer aumento nas tarifas e sente que será melhor se fechar um acordo" com os EUA, disse Trump em sua conta oficial no Twitter.



Trump comentou ainda que vai se reunir mais tarde com representantes da China, como estava previsto, mas ressaltou que um pacto final dependerá de uma reunião que ele terá "no futuro próximo" com o presidente chinês para discutir algumas das "questões mais difíceis e de longa data".



Trump disse ainda que ele e as autoridades chinesas estão tentando garantir um acordo completo, de modo "que nada fique na mesa sem solução".



"As tarifas sobre (produtos da China) vão subir para 25% no dia 1º de março, então (estamos) todos trabalhando duro para (fechar um acordo) até essa data!", disse o presidente americano.