Petrobras aprova nome de Almirante Eduardo Ferreira para presidência do conselho

O conselho de administração da Petrobras aprovou as nomeações de Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira para presidente do conselho de administração da companhia e de João Cox para membro do conselho.

Estas nomeações serão submetidas à próxima Assembleia Geral de Acionistas que ocorrer.



Eduardo Leal Ferreira é Almirante de Esquadra e foi Comandante da Marinha do Brasil até janeiro de 2019. Já João Cox é economista com especialização em economia petroquímica pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Foi presidente da Telemig Celular e presidente da Claro, entre outras posições.



O conselho aprovou também as eleições de Carlos Alberto Pereira de Oliveira como diretor executivo de Exploração e Produção e de Rudimar Andreis Lorenzatto como diretor executivo de Desenvolvimento da Produção & Tecnologia.