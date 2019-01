ANZ: corte na produção da Vale pode causar déficit de minério de ferro em 2019

A decisão da Vale de reduzir em 10% sua produção anual de minério de ferro, de cerca de 400 milhões de toneladas, na esteira do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), deverá levar o mercado global da commodity a uma situação de déficit em 2019, segundo o ANZ.



O banco estima que a iniciativa da Vale deixará 13 milhões de toneladas de minério fora do mercado este ano, o que provavelmente será suficiente para gerar o déficit. O ANZ também prevê os que preços à vista do minério de ferro devem subir em relação aos níveis atuais.