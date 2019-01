PIB espanhol cresce 0,7% no 4º trimestre e supera expectativas

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,7% no quarto trimestre de 2018 ante o terceiro, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do país. O resultado superou as expectativas de analistas consultados pela Trading Economics, que previam avanço de 0,6% no período.



Na comparação anual, o PIB espanhol teve expansão de 2,4% entre outubro e dezembro, em linha com a projeção do mercado.



No ano de 2018, o PIB da Espanha somou cerca de 1,206 trilhão de euros, resultado 3,5% maior que o de 2017, informou o INE.