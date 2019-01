Futuros de minério de ferro na China caem, após recente avanço em reação à Vale

Os contratos futuros de minério de ferro recuaram na madrugada desta quinta-feira, após a força recente que exibiram em reação ao acidente com a barragem da Vale em Brumadinho (MG), ocorrido na última sexta-feira (25).



Um ligeiro avanço no chamado índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) oficial da indústria chinesa, de 49,4 em dezembro para 49,5 em janeiro - mostrando, porém, contração na manufatura pelo segundo mês consecutivo -, aparentemente não teve impacto nos negócios com minério.



Por volta da 1h40 (de Brasília), o futuro de minério de ferro para entrega em julho negociado na Bolsa de Dalian tinha baixa de 0,40%, após tocar máximas em cerca de um ano na sessão anterior. No mesmo horário, o futuro de vergalhão de ferro da Bolsa de Xangai caía 0,60%. Com informações da Dow Jones Newswires.