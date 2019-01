Dados mostram continuidade da desaceleração na Europa e na China, diz Powell

São Paulo, 30/01/2019 - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, reconheceu que "dados recentes mostraram a continuidade da desaceleração na Europa e na China". "O que vemos sugere o risco de uma perspectiva menos favorável", destacou.



Na coletiva de imprensa após a decisão da instituição, que manteve a taxa dos Fed funds na faixa entre 2,25% e 2,50%, Powell destacou que a política monetária será usada para "atenuar riscos de eventos" no exterior, como o Brexit. O cenário-base para a economia americana continua "sólido", contudo, avalia o dirigente.



No comunicado divulgado com a decisão, o Fed retirou a avaliação de que os riscos à perspectiva econômica estão "mais ou menos equilibrados" e acrescentou menções à atividade global (leia mais em matéria publicada às 17h29 no Broadcast).