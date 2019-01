Sistema bate novo recorde de carga de energia, o 5º de janeiro

O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou nesta quarta-feira, 30, que o Sistema Interligado Nacional (SIN) registrou mais um recorde de carga de energia elétrica nesta quarta-feira, o quinto deste mês, ao atingir a demanda máxima de 90.525 megawatts (MW), às 15h50. O recorde anterior foi de 89.114 MW, no último dia 23.



O Subsistema Sul registrou dois recordes consecutivos. No dia 29 de janeiro, foi registrado um pico de 18.554 MW, às 14h28. Nesta quarta-feira, 30, foi batido um novo recorde de 18.883 MW às 14h08. Anteriormente, o recorde era de 17.971 MW no dia 6 de fevereiro de 2014.



Tanto Porto Alegre como Florianópolis têm batido recordes de temperatura acima do normal. Nesta quarta-feira, Porto Alegre registrou a maior temperatura entre as capitais brasileiras, com sensação térmica de 42,7 graus, e Florianópolis, de 42,1 graus. Segundo o Operador, os recordes se devem às altas temperaturas registradas no País.