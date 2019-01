Confiança de serviços sobe 3,6 pontos em janeiro ante dezembro, revela FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 3,6 pontos na passagem de dezembro de 2018 para janeiro de 2019, alcançando 98,2 pontos, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 30. O resultado representa o maior patamar desde março de 2014, quando estava em 98,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 2,9 pontos em janeiro, o sexto mês consecutivo de crescimento.



"A Sondagem de janeiro confirma a melhora na percepção das empresas de Serviços em relação ao ambiente de negócios. Essa reação, no entanto, permanece apoiada nas expectativas, ficando as avaliações da situação corrente com desempenho positivo, mas ainda muito discreto. Assim, é de se esperar que a atividade produtiva prossiga em ritmo moderado nesse início de ano", avaliou Silvio Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.



Em janeiro, a confiança aumentou em 11 das 13 principais atividades pesquisadas pela FGV.

O Índice de Expectativas (IE-S) cresceu 6,2 pontos, para 107,1 pontos, maior nível desde abril de 2012. Os dois componentes contribuíram positivamente para o resultado: o item da tendência dos negócios para os próximos seis meses teve elevação de 7,8 pontos, enquanto a demanda prevista subiu 4,7 pontos.



"Um aspecto importante da contínua melhora das expectativas vem sendo seu efeito positivo sobre o indicador que mede o ímpeto de contratações para os próximos meses, uma vez que os Serviços são o setor de maior participação no mercado de trabalho", completou Sales.



O Índice da Situação Atual (ISA-S) subiu 0,8 ponto em janeiro, para 89,3 pontos. A alta foi puxada pelo item que mede a situação atual dos negócios, que avançou 1,6 ponto no mês, para 90 pontos.



O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços subiu 0,2 ponto porcentual em janeiro ante dezembro, para 82,1%.



A coleta de dados para a edição de dezembro da Sondagem de Serviços foi realizada entre os dias 2 e 25 do mês.