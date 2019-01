MERCADO S/A - Investidores americanos no calcanhar da Vale

Os departamentos jurídico e financeiro da Vale, cuja sede é alvo de protestos (foto), têm razões de sobra para perder o sono por um longo tempo. Além das ações na Justiça brasileira, até agora pelo menos quatro escritórios de advocacia dos Estados Unidos se mobilizaram contra a mineradora brasileira, que negocia ADRs na Bolsa de Nova York. Por lá, a Justiça costuma ser mais rápida e mais punitiva nesse tipo de caso. No ano passado, a Petrobras foi condenada e pagou US$ 2,95 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões) em decorrência dos prejuízos revelados pela Operação Lava-Jato. Um dos escritórios que acionou a Justiça americana, representando investidores, é o The Rosen Law Firm, de Nova York. Phillip Kim, um de seus advogados, conversou com a repórter Paula Pacheco:



Qual a acusação contra a Vale?

Os registros públicos da empresa com investidores durante o período de 13 de abril de 2018 a 28 de janeiro de 2019 foram materialmente falsos e enganosos por não avaliar o risco e o possível dano à quebra de uma barragem em sua Mina de Feijão. O programa da empresa para mitigar esses problemas era inadequado. Como resultado, várias pessoas foram mortas e outras centenas foram reportadas como desaparecidas depois que a represa da Vale em sua mina de minério de Feijão foi rompida. Quando o mercado começou a tomar conhecimento dessas informações adversas, o preço das ações da Vale caiu, prejudicando os investidores.



Quantos investidores o senhor está representando?

Inúmeros investidores estão nos contatando.



A Justiça brasileira poderia ser também destino de uma ação judicial?

Nosso caso está arquivado apenas nos tribunais dos Estados Unidos.







Otimismo em alta entre os empresários

O Brasil foi um dos destaques do levantamento global International Business Report (IBR), elaborado pela Grant Thornton e que mede o otimismo dos empresários para os próximos 12 meses. Segundo o estudo, o país ocupa a quinta colocação no ranking, atrás de Irlanda, Finlândia, Nova Zelândia e Índia. O interessante é que, no relatório anterior divulgado pela consultoria, o Brasil ocupava uma modesta 23ª colocação. O avanço, diz a Grant Thornton, se deve à expectativa de aprovação das reformas.



GM propõe cortes em fábrica de Gravataí



Depois de ameaçar sair do Brasil, a GM (foto) continua com sua política de corte radical de custos no país. Até a fábrica de Gravataí (RS), a mais produtiva da empresa na América do Sul, está na mira. Nos últimos dias, a montadora apresentou ao sindicato local uma lista com 21 propostas. Entre elas, constam reduções de pisos e reajustes salariais, suspensão da participação em lucros e resultados (PLR) e eliminação de uma série de benefícios dos trabalhadores.





R$ 3,2 trilhões



foi o volume de

empréstimos concedidos pelos bancos em 2018,

alta de 5,5% em relação

a 2017. Segundo o

Banco Central, foi o

primeiro avanço depois de

2 anos de retração.