Estoque total de crédito sobe 5,5% em 2018, para R$ 3,260 trilhões, revela BC

O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 5,5% em 2018 e atingiu R$ 3,260 trilhões no fim de dezembro, informou nesta terça-feira, 29, o Banco Central. Este avanço do estoque de crédito em 2018 representa o melhor resultado desde 2015, quando houve alta de 6,69%. Na passagem de novembro para dezembro, houve alta de 1,8%.



No ano passado, houve elevação de 8,6% no estoque para pessoas físicas e alta de 1,9% para pessoas jurídicas. No caso específico de dezembro, ocorreu alta de 1,1% para pessoas físicas e avanço de 2,7% para pessoas jurídicas.



De acordo com o BC, o estoque de crédito livre avançou 11,2% em 2018, enquanto o de crédito direcionado caiu 0,6%. Em dezembro, houve alta de 2,8% e avanço de 0,7%, respectivamente.



No crédito livre, os dados do BC mostram que houve alta de 11,3% no saldo para pessoas físicas no ano passado. Para as empresas, o estoque avançou 11,2% no período. Considerando apenas o mês de dezembro, houve alta de 1,2% e avanço de 4,7%, respectivamente.



O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) foi de 46,8% em novembro para 47,4% em dezembro. No caso de dezembro de 2017, esta relação estava em 47,2%.



As projeções do BC para 2018, atualizadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, indicavam expansão de 4,0% para o crédito total em 2018. A projeção para o crédito às famílias no ano passado era de alta de 7,5%, enquanto o crédito das pessoas jurídicas esperado era de alta de 0,5%. O BC projetava ainda alta de 9,5% no saldo de crédito livre no ano passado e retração de 1,5% no direcionado.



Habitação



O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,5% em dezembro ante novembro, totalizando R$ 592,362 bilhões, informou o Banco Central. Em 2018, o crédito para habitação no segmento pessoa física subiu 4,8%.



Veículos



Já o estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 1,7% em dezembro ante novembro, para R$ 170,351 bilhões. No ano passado, houve alta de 13,7%.



BNDES



O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas recuou 8,9% em 2018, somando R$ 444,051 bilhões ao final de dezembro, informou o Banco Central. Foi o terceiro ano consecutivo em que o saldo de crédito com recursos do BNDES sofreu retração.



Em 2018, houve alta de 2,3% nas linhas de financiamento agroindustrial, baixa de 8,0% no financiamento de investimentos e queda de 47,8% no saldo de capital de giro.



Na passagem de novembro para dezembro, houve alta de 0,4% no crédito para empresas com recursos do BNDES. O financiamento agroindustrial avançou 1,3% no período, o financiamento de investimentos teve alta de 0,4% e o capital de giro diminuiu 3,2%.



Setores



O saldo de crédito para as empresas do setor de agropecuária caiu 0,6% em dezembro, para R$ 24,335 bilhões, informou o Banco Central. Com isso, o setor fechou 2018 com um incremento de 12,6% no crédito.



Já o saldo para a indústria avançou 0,9% em dezembro, para R$ 657,914 bilhões. O montante para o setor de serviços teve alta de 2,9%, para R$ 751,158 bilhões. No acumulado de 2018, houve recuo de 4,1% e alta de 5,0%, respectivamente.



No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), o saldo subiu 46,8% em dezembro, aos R$ 35,788 bilhões. Em 2018, o avanço foi de 87,2%.



Concessões



As concessões no crédito livre subiram 11,7% em 2018 e atingiram R$ 359,6 bilhões no fim de dezembro, informou o Banco Central. Houve avanço de 9,1% na passagem de novembro para dezembro.



No crédito para pessoas físicas, as concessões subiram 10,5% em 2018 ante o ano anterior, para R$ 186,6 bilhões ao final de dezembro. De novembro para o último mês do ano passado, houve recuo de 3,0%.



Já no caso de pessoas jurídicas, as concessões subiram 13,2% em 2018, para R$ 173,0 bilhões. De novembro para dezembro, houve alta de 26,2%.