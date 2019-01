PF mira em fraudes no Banco Regional de Brasília

A força-tarefa Greenfield, de Brasília, deflagrou, nesta terça-feira, dia 29, a Operação Circus Maximus, que mira supostas fraudes no Banco Regional de Brasília (BRB). "A operação visa desarticular uma organização criminosa instalada no Banco de Brasília (BRB) que, desde 2014, vem praticando, junto com empresários e agentes financeiros autônomos, crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro, gestão temerária, entre outros", afirma a Procuradoria.



De acordo com o Ministério Público Federal em Brasília, são "executados mandados de prisão temporária e preventiva, além de busca e apreensão de documentos, aparelhos eletrônicos e telefones celulares em endereços comerciais e residenciais no Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo".