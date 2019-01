Zema anuncia parcelamento em 11 vezes de 13º de 2018

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou na noite desta segunda-feira, 28, o modelo de pagamento do décimo terceiro salário de 2018 dos servidores do Estado. A quitação não foi feita pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT).



De acordo com Zema, o pagamento será feito em onze parcelas a serem depositadas nas contas dos servidores no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mês.



O anúncio do modelo de pagamento do décimo terceiro havia sido programado para a sexta-feira passada, 25. No entanto, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho adiou os planos do governador.



Sem citar o acidente, Zema ressaltou em vídeo publicado nas redes sociais que a população sabe que "a situação do Estado que já era ruim, ficou pior" e que foram estudadas "todas as possibilidades possíveis".



"Estamos trabalhando duro e muito para tirarmos Minas do vermelho", disse.



O Estado enfrenta uma das maiores crises fiscais da História, com atraso no repasse a prefeituras e escalonamento de salários de servidores desde o início de 2016.