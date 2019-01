CVM abre processo administrativo para avaliar comunicação da Vale sobre desastre

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um processo administrativo para apurar a qualidade da divulgação de informações conduzida pela Vale no desastre da barragem na Mina do Córrego do Feijão, em Minas Gerais.



O processo foi aberto na sexta-feira, 25, dia em que ocorreu o acidente. Segundo registro da CVM, trata-se de um processo de supervisão, para análise de notícias, fatos relevantes e comunicados, que será conduzido pela gerência de Acompanhamento de Empresas 2.



No procedimento administrativo, a área responsável reunirá e analisará toda a divulgação realizada pela empresa em torno do acidente, desde a tarde de sexta-feira. O objetivo é avaliar se o conteúdo e a intempestividade das divulgações se adequam às orientações da autarquia.



Um segundo processo foi aberto nesta segunda-feira, 28, para apurar a qualidade da divulgação de informações conduzida pela Vale no desastre. O procedimento será igual, mas conduzido sob a responsabilidade da Gerência de Acompanhamento de Empresas 4.



Além disso, um terceiro processo administrativo foi aberto contra a companhia, motivado por uma reclamação de um investidor pessoa física. A CVM, porém, informou que esse tipo de procedimento é comum e pode não ter relação com os acontecimentos em Brumadinho. A informação sobre a motivação da queixa do investidor só pode ser acessada mediante pedido de vista.