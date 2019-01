Produção de aço bruto global cresceu 4,6% em 2018, diz associação

A produção global de aço bruto atingiu 1,8 bilhão de toneladas em 2018, crescimento de 4,6% na comparação com o registrado em 2017. Segundo números divulgados pela World Steel Association, a produção cresceu em todas as regiões, com exceção da União Europeia, que produziu 168,1 milhões de toneladas, queda de 0,3%.



Somente a Ásia produziu 1,2 bilhão de toneladas de aço bruto em 2018, crescimento de 5,6% se comparado com 2017. A China, sozinha, respondeu por 928,3 milhões de toneladas, alta de 6,6% em igual comparação. Com o desempenho, a fatia do gigante asiático na produção global subiu de 50,3% em 2017 para 51,3% em 2018.



Dentro do ranking dos 10 maiores produtores de aço do mundo, o Brasil ficou na nona posição no ano, com 34,7 milhões de toneladas, crescimento de 1,1% na comparação com 2017.