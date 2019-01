Ação da Vale em NY fecha em queda de 8,08% após rompimento de barragens em MG

O rompimento de três barragens da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, fez o American Depositary Receipt (ADR) da mineradora despencar 8,08% na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), cotada em US$ 13,66. Ao longo do dia, conforme o desastre ganhava proporção, o papel chegou a marcar queda de 11%.



Com 157 milhões de negócios, a Vale foi a empresa mais negociada nesta sexta-feira em Nova York, enquanto, no mercado doméstico, a B3 ficou fechada devido ao feriado do aniversário da cidade de São Paulo.



A lama de resíduos atingiu a parte administrativa da Vale, onde trabalham 613 pessoas, e o Corpo de Bombeiros contabiliza ao menos 200 desaparecidos. O motivo do rompimento das barragens ainda não foi esclarecido.