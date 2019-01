China propõe troca de títulos para ajudar bancos a emitir bônus perpétuos

O Banco do Povo da China (PBoC, pela sigla em inglês) anunciou que fará trocas de títulos de sua emissão para auxiliar os bancos do país a lançar bônus perpétuos.



O mecanismo recém-criado irá ajudar operadores a trocar os bônus perpétuos que detêm por títulos do PBoC, o que deverá ajudar a melhorar a liquidez dos bancos chineses, segundo o BC chinês.



O PBoC disse também que usará bônus perpétuos com ratings não inferiores a AA como garantia qualificada de várias linhas de crédito.



O anúncio veio depois que o estatal Bank of China, quarto maior banco do país, revelou planos de emitir até 40 bilhões de yuans (US$ 5,9 bilhões) em bônus perpétuos.



O PBoC e outros reguladores financeiros têm incentivado bancos a ampliar a concessão de empréstimos, que no ano passado cresceu no ritmo mais fraco em quase três décadas. Fonte: Dow Jones Newswires.