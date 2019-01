Reforma da Previdência é assunto reservado por enquanto, diz Mourão

Ao voltar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na manhã desta sexta-feira, 25, com o vice-presidente Hamilton Mourão e com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ao relatar a audiência, Mourão afirmou que a reforma da Previdência é assunto "reservado" por enquanto e que Bolsonaro ainda não bateu o martelo sobre o conteúdo e o formato da proposta a ser apresentada ao Congresso Nacional.



"Assunto reservado, por enquanto", respondeu Mourão, ao ser perguntado sobre as definições do governo em torno da reforma. Ele reforçou que aumentar o tempo de serviço mínimo dos militares e instituir contribuição obrigatória para cadetes das Forças Armadas são assuntos que estão na pauta. "O presidente ainda não decidiu."