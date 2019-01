Ministério da Economia publica nomeações de secretários

O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira novas nomeações para a pasta, todas com efeito a partir de 30 de janeiro. Dentre os nomes, estão Ariosto Antunes Culau, como secretário de Gestão Corporativa da Secretaria-Executiva; Joao Paulo Ramos Fachada Martins da Silva (Subsecretário-geral da Secretaria Especial da Receita Federal); Miguel Ragone de Mattos, (Secretário executivo adjunto); e Lucas Pedreira do Couto Ferraz (Secretário de Comércio Exterior).



No Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi nomeado Rogério Guimarães para o cargo de Diretor de Administração e Gestão da Fundação Nacional do Índio (Funai).



Outras pastas como Casa Civil, Controladoria-Geral da União, Saúde e Educação também publicaram novas nomeações hoje.