Há críticas quando coisas não são como políticos querem, diz Draghi

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou ser "compreensível" ver críticas à postura da instituição "quando as coisas não acontecem da forma como os políticos querem".



O comentário foi feito durante a coletiva de imprensa do dirigente após o BCE anunciar a manutenção da taxa de juros. Draghi foi questionado sobre críticas de autoridades italianas em relação à redução nos empréstimos de liquidação duvidosa (non-performing loans, ou NPL) até 2026 de bancos da zona do euro.



Ainda de acordo com ele, o BCE tem trabalhando "cooperativamente" para identificar os riscos do Brexit para o sistema bancário na região, além de levar em conta que alguns países estão "mais expostos" a uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo.