Lagarde reitera 'forte apoio' à Argentina e a plano de reforma econômica

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, reiterou nesta quinta-feira, 24, o "forte apoio" da instituição à Argentina e ao plano de reforma econômica do país.



Após encontro com o ministro da Economia da Argentina, Nicolás Dujovne, e com o presidente do Banco Central argentino, Guido Sandleris, em Davos, onde ocorre o Fórum Econômico Mundial, Largarde informou por meio de comunicado que discutiu com ambos os recentes acontecimentos na Argentina e a economia global.



"Eu elogiei o ministro Dujovne e o presidente Sandleris por medidas políticas decisivas e o progresso até agora, que ajudaram a estabilizar a economia. A forte implementação do plano de estabilização das autoridades e a continuidade das políticas serviram bem à Argentina e continuarão a ser essenciais para melhorar a resiliência da economia a choques externos, preservar a estabilidade macroeconômica e impulsionar o crescimento no médio prazo", afirmou Lagarde.