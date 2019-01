Privatização dos Correios ainda vai ser discutida, diz Mourão

Depois de afirmar não ser favorável à privatização dos Correios "por enquanto", o presidente em exercício, Hamilton Mourão, declarou que o assunto ainda vai ser discutido. "Os dados que eu tenho hoje é que a empresa dos Correios está ficando superavitária, não tem mais gastos de recursos da nação", disse Mourão, justificando o tema não estar na pauta do governo.



Ele comentou ainda que os Correios estão no País há bastante tempo e que é preciso "olhar com carinho isso aí".