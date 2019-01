Ghosn renuncia como executivo-chefe e presidente da Renault, diz ministro

O executivo brasileiro Carlos Ghosn renunciou aos cargos de executivo-chefe e de presidente do conselho de administração da Renault, afirmou hoje em entrevista o ministro de Finanças francês, Bruno Le Maire.



"Carlos Ghosn renunciou ontem à noite," afirmou Le Maire à TV Bloomberg durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. "Agora está na hora de definir e colocar uma nova liderança no lugar".



A diretoria da Renault vai se reunir nesta quinta-feira para definir a sucessão de Ghosn. O brasileiro está preso em Tóquio desde o dia 19 de novembro sob a acusação de ter informado por vários anos rendimentos menores do que deveria em declarações da japonesa Nissan, que é parceira da Renault. Ghosn nega as acusações.



A expectativa é que Thierry Bolloré, vice de Ghosn, seja escolhido como executivo-chefe, e Jean-Dominique Senard, da Michelin, como líder do conselho de administração.



Fontes ligadas à Renault confirmaram que a carta de renúncia de Ghosn será entregue à diretoria da empresa nesta quinta.



"O que é mais importante hoje é preparar o futuro da Renault e o futuro da aliança", disse Le Maire. Fonte: Dow Jones Newswires.