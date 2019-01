Instituto Defesa Coletiva lança cartilha para orientar idosos sobre crédito

Como parte das ações pelo dia do aposentado, comemorado nesta quinta-feira (24), o Instituto Defesa Coletiva lança a cartilha “Crédito Consciente aos Idosos”. O material reúne informações sobre a importância do uso consciente do crédito, como buscar proteção em caso de problemas com os bancos, as armadilhas do “crédito fácil”, o perigo do crédito consignado e o que fazer após estar superendividado.





A presidente do IDC, Lillian Salgado, falou da facilidade em se obter o crédito fácil. Bancos, instituições financeiras, vendedoras, telefonemas, cartas, e-mails, mensagens de celular o tempo todo oferecem empréstimos consignados.A cartilha também apresenta referências de instituições presentes nas capitais brasileiras que auxiliam aos idosos, como a Promotoria dos Idosos; Conselhos Municipal, Estadual e Nacional do Idoso; entre outros. Segundo o Idec, todo material foi produzido de forma lúdica, com ilustrações e linguagem acessível para facilitar a compreensão dos idosos e das pessoas com baixo grau de instrução.

Veja algumas recomendações aos idosos



Para fugir das armadilhas do crédito consignado:





Atenção ao utilizar caixas eletrônicos

Antes de contratar um empréstimo

Avaliar se é realmente necessário

Nunca adquirir créditos com pessoas estranhas na rua ou por telefone

Jamais emprestar seu nome para outra pessoa fazer empréstimo

Nunca entregar cartão de crédito e senha para outras pessoas.



Para os superendividados:

Reconheçer o superendividamento

Organize todas receitas, despesas e dívidas

Pense em como obter mais dinheiro

Analise as dívidas e mude o estilo de vida.





Programação Dia do Aposentado



P lançamento do projeto Crédito Consciente para Idosos também terá programação cultural. A partir das 10:00, no Cine Santa Tereza, haverá exibição gratuita do filme Covardia Capital, que apresenta casos reais de superendividamento de idosos. Na sequência será distribuída a cartilha Crédito Consciente para Idosos. Inscrições: (31) 3024-6091 ou contato@defesacoletiva.org.br.



De acordo com a presidente do Instituto, Lillian Salgado, o objetivo do filme (e da programação do Dia do Aposentado promovida pelo IDC e Procon-BH) é conscientizar a população, principalmente idosa, quanto ao crédito imediato e consequências do endividamento.



Lillian Salgado também fará palestra educativa para mostrar os perigos da concessão indiscriminada de crédito bancário e apresentará as práticas abusivas de assinatura e renovação dos contratos de empréstimos. Também está previsto show internacional de dança e distribuição de pipoca e cachorro-quente aos presentes.



P