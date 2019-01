Planalto retira da agenda declaração que Bolsonaro faria em coletiva em Davos

O Palácio do Planalto retirou da agenda oficial a declaração que o presidente Jair Bolsonaro faria, logo mais, em Davos. A princípio, os ministros Paulo Guedes (Economia) e Sérgio Moro (Justiça) dariam entrevista coletiva à imprensa e, na ocasião, Bolsonaro faria apenas uma declaração.



O Planalto não informou o motivo da desistência, apenas informou que "por enquanto, está suspensa a declaração".



Guedes chegou ao local onde está Bolsonaro e o ministro disse que falará com os jornalistas depois da conversa com o presidente.



A entrevista coletiva dos ministros estava marcada para começar às 16 horas (13 horas de Brasília), mas ainda não há confirmação de que ela ainda está mantida.