Bolsonaro diz que proposta da Previdência trará cortes substanciais nos gastos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à TV Bloomberg na manhã desta quarta-feira, 23, que a proposta da Previdência que o governo vai enviar ao Congresso trará cortes "substanciais" nos gastos. Ele se comprometeu ainda em propor uma idade mínima. A entrevista foi concedida pela manhã. Trechos dela estão disponíveis no site da Bloomberg em inglês.



Bolsonaro disse também que os planos para vender um "grande número de empresas estatais" estão quase prontos. "Há uma consciência no Brasil de que as reformas são vitais", disse ele. "O Brasil tem de dar certo. Se não, a esquerda vai voltar e não saberemos o destino do Brasil, talvez se torne mais parecido com o regime que temos na Venezuela", disse o presidente.