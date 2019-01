Pan lidera ranking do BC de reclamações contra consórcios

O Banco Central publicou, em sua página na internet, o Ranking de Reclamações contra Administradoras de Consórcios referente ao segundo semestre de 2018. A liderança do ranking é da Pan Administradora de Consórcio, com índice de 1.080,88. Na sequência aparecem Multimarcas Administradora de Consórcios (529,08) e Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios (215,67).



Pela metodologia do BC, este índice é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número total de clientes da instituição e multiplicado por um fator fixo (1.000.000). No caso da Pan Administradora de Consórcio, foram 6 reclamações consideradas procedentes no segundo semestre, numa base total de 5.551 clientes.



No ranking, aparecem ainda Primo Rossi Administradora de Consórcio (135,45), Itaú Administradora de Consórcios (57,79), Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio (46,87), Caixa Consórcios e Administradora de Consórcios (39,79), GMAC Administradora de Consórcios (32,25), Santander Brasil Administradora de Consórcio (21,55), Bradesco Administradora de Consórcios (14,69), BB Administradora de Consórcios (14,22) e Administradora de Consórcio Nacional Honda (4,66).



Entre as reclamações mais frequentes, conforme o BC, estão "descumprimento de obrigações previstas em contratos" (40 ocorrências), "outras irregularidades" (30) e "irregularidades relacionadas à liberação do crédito" (27).