Arábia Saudita descredencia 35 unidades de carne de frango para exportar ao país

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmou nesta terça-feira, 22, que apenas 25 plantas frigoríficas continuam autorizadas a exportar carne de frango para a Arábia Saudita, de um total de 58 plantas habilitadas. Em nota, a entidade informou que as empresas autorizadas constam de uma lista divulgada pelos sauditas. "As razões informadas para a não-autorização das demais plantas habilitadas decorrem de critérios técnicos", acrescentou a ABPA. Até o momento, planos de ação corretiva estão em implementação para a retomada das autorizações, disse a associação.



A ABPA também afirma que está em contato com o governo brasileiro para que, em tratativa com o reino da Arábia Saudita, sejam solucionados os eventuais questionamentos e incluídas as demais plantas. Durante a manhã, o presidente da associação, Francisco Turra, participou de reunião no Ministério da Agricultura, em Brasília.