Compra e venda de aço caem em dezembro, revela Inda

A compra de aço no mês de dezembro registrou queda de 27,1% perante novembro, com volume total de 196,9 mil toneladas, informou o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), nesta terça-feira, 22. Na comparação com dezembro do ano anterior, a queda foi de 10,9%.



Ainda segundo a Inda, as vendas de aços planos em dezembro fecharam em baixa de 28,1% na comparação com novembro, atingindo um montante de 188,6 mil toneladas, contra 262,1 mil toneladas em novembro. Na comparação anual, a queda foi de 17,3%.



Estoques



Os estoques de aço em dezembro subiram 0,9% na comparação com novembro, para 939,4 mil toneladas. O giro dos estoques também subiu, fechando com 5,5 meses.



Ainda segundo a Inda, as importações encerraram o mês de dezembro com alta de 5,6% na comparação com novembro, com volume total de 94,8 mil toneladas. Ante dezembro de 2017, o avanço foi de 13,7%.



Janeiro



A venda de aço em janeiro deve avançar 40% na comparação com dezembro passado, para 264 mil toneladas, como prevê o Inda. Na comparação com janeiro de 2018, entretanto, deve recuar 7%.



Segundo o presidente executivo do Inda, Carlos Loureiro, o recuo na comparação anual reflete uma estimativa do mercado de queda nos preços no curto prazo. "Uma das razões é a situação de inversão; todo mundo achando que o preço parou de subir", disse.



Segundo Loureiro, caso o dólar caia para R$ 3,60 na comparação com os níveis atuais, as indústrias poderiam ser obrigadas a jogar o preço para baixo. Desta forma, os compradores estariam postergando ao máximo as compras. "É uma possibilidade o preço cair mais, não uma garantia", ponderou.



