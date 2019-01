Em Davos, Bolsonaro almoça sanduíche em restaurante popular de supermercado

São 3,5 mil participantes, mais de 300 eventos e 70 chefes de Estado e de governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro optou por ir almoçar nesta terça-feira, 22, em um restaurante popular de um supermercado local, repleto de funcionários do "baixo clero" do Fórum Econômico Mundial, em Davos.



Simon Hecker, um brasileiro que mora na Suíça, chegou a fazer um vídeo e fotos do presidente. "Ele estava tomando uma Coca e comendo sanduíche", disse. "Eu estava almoçando quando, de repente, ele passou", contou.



A assessoria de imprensa do governo não revelou o destino de Bolsonaro quando ele deixou o hotel para almoçar. Apenas insistiram que "não tinham a informação". Davos, conhecida como um dos locais mais luxuosos da Suíça, reserva a seus participantes alguns dos principais restaurantes da cidade. A opção, porém, foi por um cardápio diferente.



Depois do almoço, Bolsonaro retornou para o hotel, onde preparou seu discurso marcado para ocorrer às 12h30, pelo horário brasileiro. Na rua, um grupo de brasileiros ainda o aguardava com bandeiras do Brasil e camisetas com a imagem do novo presidente.