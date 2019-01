Movimento do comércio fecha 2018 com a 2ª alta anual seguida, diz Boa Vista

As vendas do varejo no País aceleraram o ritmo de crescimento em 2018 na comparação com 2017. De acordo com dados da Boa Vista, o movimento do comércio encerrou o ano passado com alta de 1,8%, depois de fechar 2017 com expansão de 1,5%. De acordo com a entidade, apesar do desempenho modesto registrado em 2018, o indicador continuou crescendo pelo segundo ano consecutivo.



Em contrapartida, em relação a novembro, houve queda de 1,5% e elevação de 0,8% ante dezembro de 2017.



Conforme a Boa Vista, o desemprego elevado e a retomada lenta da economia brasileira seguem limitando uma evolução mais robusta do comércio varejista. "Com poucos sinais de melhora no cenário econômico, espera-se que o varejo siga em um ritmo gradual de recuperação em 2019", conforme a nota.



Setores



Em dezembro, as vendas do varejo no segmento de móveis e eletrodomésticos apresentou queda de 3,4% em relação a novembro, enquanto em 2018 a categoria cresceu 1,1% após 2,2% em 2017.



As vendas de tecidos, vestuários e calçados subiu 0,3% no último mês do ano passado, encerrando 2018 com recuo de 1,0%, depois do aumento de 1,2% em 2017.



A atividade do setor de supermercados, alimentos e bebidas teve retração de 0,1% no confronto com novembro, fechando 2018 com alta de 2,7% em relação à de 1,7% no ano anterior



O segmento de combustíveis e lubrificantes caiu 0,6% em dezembro ante o mês anterior, enquanto a variação acumulada do ano avançou 1,3%, depois de ceder 2,5% em 2017.