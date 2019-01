Mercado reaquecido para executivos

(foto: )

O desemprego continua alto, mas o mercado de trabalho para cargos de média e alta gerência está aquecido. Essa é a constatação de Guilherme Fernandes, CEO da Alexander Hughes, empresa de recrutamento executivo que está presente em 41 países. Segundo ele, a empregabilidade para executivos no mercado brasileiro melhorou especialmente a partir do mês de outubro. “O mercado entendeu que as eleições já estavam definidas e muitas empresas voltaram a investir e a contratar pessoas para postos de liderança”, afirma o executivo. “Muitas colocações estavam congeladas, à espera de um quadro que sinalizasse melhora e ambiente propício para investimento, o que está ocorrendo. Estamos trabalhando bastante porque as vagas ficaram represadas boa parte do ano, mas em dois meses o número de buscas cresceu 50%.” Mesmo assim, no geral o quadro ainda preocupa, com um contingente de mais de 12 milhões de desempregados.



"Não é o dinheiro que faz gente boa. Gente boa quer construir, meter bronca. O dinheiro é o que você deve a essas pessoas pelos resultados que elas trazem"

. Marcel Telles

sócio da 3G Capital, que controla empresas como Burger King, Heinz e AB InBev, dona da Ambev



O lado positivo Da guerra comercial



A disputa comercial entre Estados Unidos e China vai beneficiar importadores brasileiros de produtos chineses. Com maior dificuldade para vender no mercado americano, a gigantesca indústria chinesa deverá buscar destinos alternativos. É nisso que acredita Alexandre Ostrowiecki, presidente da rede brasileira Multilaser. A empresa mantém nas prateleiras 3,5 mil produtos fabricados na China. No ano passado, seu faturamento cresceu 30%, alcançando R$ 2,1 bilhões.



Uma Levi’s mais popular



A marca americana Levi’s, presente no Brasil desde 1972 e que desde então fez enorme sucesso entre a classe média, está se lançando no segmento popular. A empresa colocou à venda nas lojas Walmart, Hiper Bompreço e BIG a linha de calças “Signature”, com peças masculinas e femininas para adultos pelo preço único de R$ 99,90 – bem mais em conta do que os modelos tradicionais. No ano passado, a Levi’s cresceu cerca de 30% no país.



Meio bilhão para inovação



A francesa Schneider Electric, líder mundial em equipamentos de energia elétrica, está em busca de startups. A empresa criou um programa que identifica, promove e apoia inovações que possam contribuir para a eficiência energética. A previsão é investir até 500 milhões de euros em projetos de incubação, parcerias com empresários e fundos especializados. “É nossa forma de ajudar os empreendedores a transformar seus planos em realidade”, afirma Jean-Pascal Tricoire, CEO da Schneider Electric.



R APIDINHAS



» Depois de 3 anos de sofrimento, o varejo brasileiro retornou aos níveis pré-crise. Segundo dados da Serasa Experian, a atividade fechou 2018 com crescimento de 6,8%, após alta discreta de 1,1% em 2017. O bom resultado se deve, segundo a empresa, à expansão do crédito, à manutenção da inflação em patamares baixos e à melhora gradual do mercado de trabalho, embora o desemprego ainda apresente números preocupantes.

» E por falar em varejo: as grandes empresas do setor, especialmente aquelas com foco no comércio eletrônico, têm sido alvo frequente de hackers. “Os criminosos se sofisticaram nos últimos anos”, diz o consultor Eduardo Tancinsky. “É cada vez mais difícil e custoso deter os ataques”.



» O ano começou agitado para a Mahogany Roraima, que investe na criação da maior floresta de mogno africano do mundo. A empresa, que encerrou 2018 com 582 hectares plantados, vai fechar o primeiro trimestre de 2019 com mais 1 mil hectares, o equivalente a 833 mil árvores.



» A Glovo, startup espanhola de delivery, vai estrear no mercado corporativo. A ideia é oferecer soluções logísticas para empresas de diversos tamanhos, com entregas em até 45 minutos. Segundo a Glovo, a área de abrangência para o novo serviço será idêntica aquela do aplicativo atual, que atende pessoas físicas.