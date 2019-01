Embaixador da Alemanha quer concluir de maneira rápida acordo Mercosul e UE

O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, disse que a Europa quer concluir de maneira rápida, mas aprofundada, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Após visitar o presidente em exercício Hamilton Mourão no Palácio do Planalto, Witschel relatou que percebeu a intenção do governo brasileiro em também concluir as negociações.



"O interesse maior da Alemanha é avançar nessas negociações", relatou o embaixador. "Temos interesse do lado do Mercosul de avançar nesses negócios com a União Europeia e, do lado europeu, também é claro que temos interesse de concluir de uma maneira rápida, mas concluir um tratado profundo e bem pronto."



De acordo com o embaixador, não há previsão para a chanceler alemã, Angela Merkel, visitar o Brasil. Por outro lado, estão sendo planejadas as visitas de dois ministros que poderão ocorrer a partir de fevereiro. Ele não quis adiantar quais seriam os ministros a visitar o País. Witschel relatou que pedirá audiência com outros integrantes do governo brasileiro, e "talvez" com o presidente Jair Bolsonaro.