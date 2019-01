Preços de imóveis caem, mas perspectivas são positivas

Se você planeja comprar um imóvel, a hora pode ser agora. A mais recente pesquisa da FipeZap mostra que o preço de casas e apartamentos caiu pelo segundo ano consecutivo no país. Desde 2008, quando o índice passou a ser divulgado, apenas nos anos de 2017 e 2018 os valores encolheram. De acordo com Vinícius Costa, presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, vários fatores resultaram na redução de preços, especialmente a baixa confiança do comprador. “Tendo dinheiro na mão, é mais fácil negociar com o vendedor, principalmente se ele tiver um bom número de unidades imobiliárias estocadas”, diz o executivo. A boa notícia é que o mercado imobiliário caminha para recuperar o fôlego em 2019. Segundo especialistas, isso se deve a iniciativas como a lei dos distratos, que traz maior segurança jurídica para o setor, a ampliação do crédito, que vai estimular mais pessoas a fechar negócios, e a diversificação de produtos, que atrairá diferentes segmentos da sociedade.

US$ 3,6 bilhões



é quanto já custou a paralisação parcial do governo americano (shutdown) desde 22 de dezembro. A paralisação se deve a uma queda de braço entre o presidente republicano Donald Trump e os democratas, que controlam a Câmara dos Representantes (a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos)



“A blockchain é um tipo de tecnologia com potencial para transformar não só o ambiente de negócios, mas também a vida das pessoas”



Joaquim Levy,

presidente do BNDES, elogiando a tecnologia por trás de moedas virtuais como o bitcoin

Maior rede de fast-food de culinária árabe do país, o Habib’s quer ampliar as vendas por meio do WhatsApp. O novo canal digital tem como alvo o público jovem. Atualmente, o delivery representa 70% do faturamento da rede. Foram mais de 7,5 milhões de pedidos em 2018. Para 2019, a meta é crescer 15% sobre esse volume, segundo o diretor Lucas Mancini. “O público jovem tem demonstrado preferência por inovações digitais e acreditamos que o WhatsApp se consolide como uma delas”, afirma o executivo.>>>A rede paranaense de hotéis Slaviero segue firme em seu plano de expansão. Com dois novos hotéis inaugurados no ano passado, a empresa garantiu um crescimento de 13% nas vendas e de 6,8% na taxa de ocupação. Outras cinco inaugurações estão programadas para 2019.>>>os.>>>As compras de material escolar para a volta às aulas estão cada vez mais digitais. Um levantamento realizado pela consultoria Rakuten Digital Commerce revela que o faturamento do setor de papelaria e material escolar cresceu 64% no e-commerce nos seis primeiros dias de janeiro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Os consumidores também aumentaram o valor do tíquete médio para o segmento em 11%.Depois de propor a carteira de trabalho verde-amarela, a equipe de Bolsonaro quer agora mudar os passaportes brasileiros. A ideia é retirar a palavra “Mercosul” da capa do documento e também torná-lo verde-amarelo. A informação é confirmada por uma fonte ligada à Casa da Moeda, que foi consultada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o tema. A medida deve entrar em vigor ainda no primeiro trimestre, mas não afeta os passaportes já solicitados ou em vigor.A recuperação da indústria de motocicletas está atraindo investimentos de empresas de autopeças. Tanto é que a tradicional fabricante de amortecedores para automóveis Nakata vai aumentar sua presença no segmento de duas rodas. A empresa começará a produzir novos componentes para o mercado de reposição de motos, como kits de transmissão. O foco serão motocicletas das marcas Dafra, Honda, Kasinski, Kawasaki, Sundown, Suzuki e Yamaha.